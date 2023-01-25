Выдвигавший ранее свою кандидатуру на должность австрийского президента политик Грош в интервью РИА Новости выразил мнение об участии официальной Вены в введении санкций против Российской Федерации. Он считает, что присоединение австрийского государства к санкционной политике нарушает конституцию.

Грош подчеркнул, что согласно конституции, Австрия придерживается нейтралитета в вопросах международных отношений. Однако теперь она, как и государства европейского союза, присоединяясь к санкциям, вступает в экономическое противостояние с Российской Федерацией. Политик подчеркнул, что это не только нарушает конституцию, но и противоречит интересам населения государства.

«Тот факт, что именно нейтральная Австрия участвует в этих санкциях, в этой экономической войне, стало серьезным нарушением федеральной конституции и предательством австрийского населения», – заявил он.