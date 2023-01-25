Маникюрные ультрафиолетовые лампы для сушки ногтей повышают риски развития рака кожи

В России фиксируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппо А и В. К тому же, нагрянул самый заразный штамм ковида под названием «Кракен». В связи с этим
Павел Воля в одном из недавних выпусков шоу Comedy Club решил скопировать номер поп-короля. Он сделал отсылку к скандальному выступлению Филиппа
Новый вид коронавируса выявили в России. Его неофициальное название «Кракен». Заболеваемость нового штамма достигла до 43,6 %. При этом это самый
В России фиксируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппо А и В. К тому же, нагрянул самый заразный штамм ковида под названием «Кракен». В связи с этим
Весной 2014 года продюсер Константин Меладзе запустил кастинг на новый проект, куда набирал только парней. Одним из участников шоу стал Никита
Внук Аллы Пугачевой осенью минувшего года переехал в США сразу после старта мобилизации в РФ. При этом его жена осталась в России. Но перед Новым
В Минздраве РФ составили список потенциально дефицитных лекарств на 2023 год. В этот список вошли 86 препаратов, включая лекарства против
Смольный в очередной раз отчитался о вводе нового жилья в Санкт-Петербурге, пообещав окончательно решить проблемы обманутых дольщиков до конца 2023
Украина в обозримом будущем получит западные истребители. Судя по смелым заявлениям, которые делают в Киеве и на Западе, вопрос уже на 99,9%
Сотни горожан попали в травмпункты текущей зимой, а уголовные дела из-за наледи становятся обыденностью, констатирует молодежное петербургское
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