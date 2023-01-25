Маникюрные ультрафиолетовые лампы для сушки ногтей повышают риски развития рака кожи

Ультрафиолетовый свет от ламп для сушки ногтей может повреждать клетки кожи и повышать вероятность возникновения рака. Это выяснили ученые Университета Питтсбурга совместно с работниками Калифорнийского университета.

Влияние УФ-излучения эксперты проверили как на искусственно выращенных клетках мышей, так и на клетках человека. Клетки облучали ультрафиолетовым светом той же длины, что в лампах для сушки ногтей. На протяжении трех дней научные работники проводили 20-минутные сеансы.

После первого же использования умерло 20% клеток. После третьего сеанса погибло примерно от 65 до 70%. У оставшихся клеток зафиксировали серьезные ДНК повреждения, схожие с теми, которые сопровождают развитие онкологии, отмечают ученые.

И хотя делать выводы о том, что лампы для маникюра нужно запретить, пока рано, полученные данные дают повод задуматься.