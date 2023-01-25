Science: генетикам из США впервые удалось обратить процесс старения вспять

В журнале Science появилась новая публикация, в которой говорится, что американские ученые утверждают, что нашли способ обратить вспять старение.

Биотехнологи из Сан-Диего (Калифорния, США) использовали генную терапию для комбинации белков, так называемых факторов Яманаки, старым мышам. Это позволило продлить им продолжительность жизни. Команда Гарвардской медицинской школы сделала то же самое, хотя в эксперименте применила мышей с сконструированными генами.

Фактор Яманаки — набор белков, которые превращают взрослые клетки в универсальные стволовые. Исследователи установили, что у животных, которые стали экспрессировать факторы Яманаки будучи взрослыми, некоторые признаки старения, в том числе выпадение седых волос, со временем обратились вспять.

Несмотря на то, что результаты эксперимента неоднозначны, ученые собираются вскоре начать клинические испытания. Команда Синклера тестирует новый метод на обезьянах. Если испытания завершатся успешно, генетики обратятся в Управление по контролю за лекарствами и продуктами США с просьбой провести эксперимент на людях.