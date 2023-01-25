В Екатеринбурге в ТЦ «Дирижабль» установили камеру видеонаблюдения в мужском туалете

В Екатеринбурге в мужском туалете появилась камера видеонаблюдения появилась в ТЦ «Дирижабль». Об этом сообщили посетители торгового центра, пишет издание e1.ru.

На кадрах из туалета видно, что в зону обзора камеры попадают писсуары. Сотрудники ТЦ позже подтвердили, что действительно такая камера была предпринята в мужском туалете. Но записи на самом деле с камеры никто не может посмотреть. По словам администратора, эта мера была крайне необходимой.