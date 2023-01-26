В Челябинске мужчине пересадили донорскую печень взамен полностью съеденного паразитами органа

Врачи одной из клинических больниц провели трансплантацию печени жителю Еткульского района с редким заболеванием. В пресс-службе медучреждения сообщили, что операцию по пересадке органа выполнили 35-летнему Николаю Гусеву, чья собственная печень была съедена паразитами.

Пять лет назад доктора ЧОКБ выполнили Николаю экстренную операцию на печени, которая позволила мужчине дожить до трансплантации. К тому времени альвеококк поглотил, заменив собой правую долю печени, а также часть диафрагмы и легкого. С 2017 года ужноуралец работал только с левой долей с желчными протоками.

В 2022 году специалисты спасли Николая, заменив пораженный паразитом орган. Операция получилась объемная, долгая и травматичная, сообщил заведующий отделением хирургии № 1 ЧОКБ.

По словам Болата Сарсенбаева, в течение 12 часов несколько хирургов и анестезиологов сменяли друг друга возле операционного стола. Доктор отметил, что результат операции радует и прогноз для их пациента благоприятный.