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Япония ввела новые санкции по отношению к Российской Федерации

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Япония ввела новые санкции по отношению к Российской Федерации
В Мире
Фото из открытых источников

Японские политические власти объявили о расширении санкционных мер по отношению к Российской Федерации. Теперь японским компаниям запрещено экспортировать в Россию еще целый ряд товаров различных отраслей промышленности. Среди них оборудование для предприятий атомной отрасли, радиоактивные материалы, медицинское оборудование, вакцины. Об этом написано в официальном сообщении внешнеполитического ведомства Японии.

Также в Российскую Федерацию запрещено ввозить оборудование для поиска полезных ископаемых, нефти и газа, продукции химической промышленности: слезоточивый газ, порошок для снятия отпечатков пальцев.

В санкционный список японские политические власти добавили несколько российских предприятий: автомобильные заводы «Авангард» и «КамАЗ», компанию «Иркут».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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