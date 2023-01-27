Япония ввела новые санкции по отношению к Российской Федерации

Японские политические власти объявили о расширении санкционных мер по отношению к Российской Федерации. Теперь японским компаниям запрещено экспортировать в Россию еще целый ряд товаров различных отраслей промышленности. Среди них оборудование для предприятий атомной отрасли, радиоактивные материалы, медицинское оборудование, вакцины. Об этом написано в официальном сообщении внешнеполитического ведомства Японии.

Также в Российскую Федерацию запрещено ввозить оборудование для поиска полезных ископаемых, нефти и газа, продукции химической промышленности: слезоточивый газ, порошок для снятия отпечатков пальцев.

В санкционный список японские политические власти добавили несколько российских предприятий: автомобильные заводы «Авангард» и «КамАЗ», компанию «Иркут».