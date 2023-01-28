Жительница Екатеринбурга ищет киллера для убийства знакомого бизнесмена

За убийство знакомого бизнесмена из Екатеринбурга местная жительница предложила крупную сумму. Объявление о поисках женщина разместила на своей странице в социальной сети.

На виде молодая девушка говорит, что она готова заплатить хорошую сумму за то, чтобы киллер убил Бориса Васильевича. Свердловчанка рассказывает о способе расправы с предпринимателем. Исполнитель должен ударить очень сильно оппонента в лицо для того, чтобы тот просто «вырубился». Затем необходимо забрать у него все, что есть.

Как оказалось, Борис Васильевич - бизнесмен. За 2021 год выручка его компании составила порядка 1,5 миллиарда рублей. Сам мужчина пояснил, что с девушкой знаком, хотя не общался уже очень давно. Предприниматель также добавил, что жительница Екатеринбурга лечилась в местной психиатрической клинике.

По словам самой девушки, она хочет убить знакомого из-за долга 132 тысячи рублей, которые он ей не отдал. К тому же, он постоянно присылает сообщения сексуального характера, которые она не хочет получать.