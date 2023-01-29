КП: В нескольких районах Екатеринбурга пропала холодная и горячая вода

В нескольких районах Екатеринбурга произошла коммунальная авария. В районе ВИЗ и Академический жители сообщили о том, что пропала холодная и горячая вода.

Как сообщили в «Водоканале» это связано с падением давления в сети. Там добавили, что над устранением аварии работают. На улицу Металлургов выехали несколько бригад для диагностики места аварии, уточнили изданию КП в пресс-службе ведомства.

Добавим, что в настоящее время специалисты занимаются поиском утечки, поэтому о сроках устранения проблемы пока что никто сообщить не может.

При этом подчеркивается, что наибольшее количество звонков касательно отсутствия холодного водоснабжения поступает именно от жителей ВИЗа.