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КП: В нескольких районах Екатеринбурга пропала холодная и горячая вода

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КП: В нескольких районах Екатеринбурга пропала холодная и горячая вода
В России
Фото из открытых источников

В нескольких районах Екатеринбурга произошла коммунальная авария. В районе ВИЗ и Академический жители сообщили о том, что пропала холодная и горячая вода.

Как сообщили в «Водоканале» это связано с падением давления в сети. Там добавили, что над устранением аварии работают. На улицу Металлургов выехали несколько бригад для диагностики места аварии, уточнили изданию КП в пресс-службе ведомства.

Добавим, что в настоящее время специалисты занимаются поиском утечки, поэтому о сроках устранения проблемы пока что никто сообщить не может.

При этом подчеркивается, что наибольшее количество звонков касательно отсутствия холодного водоснабжения поступает именно от жителей ВИЗа.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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