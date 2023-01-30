Филиппо считает, что Франция должна покинуть НАТО

Французский политик Филиппо прокомментировал заявление руководителя военного комитета североатлантического блока адмирала Бауэра. Недавно военный в своем выступлении заявил, что государства НАТО готовы вступить в вооруженное противостояние с Российской Федерацией. Филиппо отреагировал на это выступление публикацией в социальной сети Twitter.

Он написал, что после такого заявления представители французских политических властей должны принять решение о выходе государства из состава североатлантического блока. Филиппо считает, что такое заявление, которое сделал Бауэр, демонстрирует возросшую опасность третьей мировой войны. Политик поэтому полагает, что Франции необходимо покинуть НАТО для снижения уровня угрозы начала такой масштабной войны.