Рябков рассказал о консультациях между дипломатами Российской Федерации и США

Заместитель руководителя российского министерства иностранных дел Рябков в интервью агентству РИА «Новости» прокомментировал вопрос о дипломатических переговорах между РФ и США. Он сообщил, что между внешнеполитическими ведомствами двух государств проводятся консультации по вопросу организации переговоров. В качестве цели проведения переговоров намечается обсуждение вопроса двусторонних отношений между Российской Федерацией и США.

Рябков отметил, что проведение такого дипломатического диалога важно, поскольку в его ходе обычно отыскиваются общие точки для обсуждения и принятия решений по многим вопросам международной политики. Вместе с тем, он сообщил, что пока еще консультации продолжаются и дата и место проведения таких переговоров еще не уточнены.

«Что касается следующего раунда российско-американских консультаций, то на сегодняшний день их сроки и место не определены», – отметил он.