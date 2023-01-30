E1.RU: жители Екатеринбурга возмущены высокими ценами на овощи в местных магазинах

Как пишет сегодня издание E1.RU, жители Екатеринбурга возмущены высокой стоимостью овощей в местных магазинах. Продавцы за огурцы и помидоры просят 300 рублей, а иногда 400 рублей. И это происходит на фоне подешевевшего так называемого «борщевого набора» по информации властей.

По словам екатеринбуржцев, в супермаркете «Магнит» огурцы стоят 261 рубль за один килограмм, а в «Яблоке» их можно купить по 269 рублей за килограмм. В «Кировском» за один килограмм придется отдать 299 рублей, а в «Ашане» целых 450 рублей. К тому же, значительно увеличилась стоимость перца и помидоров — более 400 рублей.

Впрочем, другие овощи не так дороги. Так, за килограмма картофеля нужно заплатить 28,3 рубля, за килограмм свеклы —от 31,3 рубля, морковь стоит 36,1 руб, а капуста - 26 рублей.

И.о. министра сельского хозяйства и потребительского рынка Сергей Шарапов утверждает, что такой рост стоимости происходит каждую зиму.