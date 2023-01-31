Представитель Киева прокомментировал атаку на иранский военный объект

В украинском внешнеполитическом ведомстве появилась реакция на недавние взрывы на военном объекте Ирана в Исхафане. Ее выразил официальный представитель ведомства Николаенко. В социальной сети он опубликовал запись, в которой намекнул, что события с атакой дронов на объект иранского военного ведомства стали последствием предполагаемого представителями киевского режима сотрудничества официального Тегерана с Российской Федерацией против Украины.

Ранее советник администрации украинского президента Зеленского Подоляк сделал аналогичное заявление, отметив, что киевский режим имеет отношение к атаке на объект в Исхафане. После этого представитель внешнеполитического ведомства Ирана Канаани потребовал от украинских дипломатов разъяснений.