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E1.RU: Отток мигрантов из Свердловской области вырос в 3,4 раза

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E1.RU: Отток мигрантов из Свердловской области вырос в 3,4 раза
В России
Фото из открытых источников

С января 2022 по ноябрь 2022 года из Свердловской области выехали порядка 16,9 тысячи человек. Это в 3,4 раза больше, чем в 2021 году. Большинство мигрантов (порядка 14,4 тысячи) переехали в страны СНГ. При этом выросло количество граждан, уехавших в страны дальнего зарубежья более чем в четыре раза, достигнув отметки 2,5 тысячи человек.

По информации издания E1.RU, поток мигрантов в Свердловскую область вырос незначительно — на 1,8 тысячи. За это время в регион въехали 16 тысяч человек. На фоне внушительный миграционный прирост в 9,1 тысячи граждан, который ранее наблюдался, сменился убылью. Другими словами, количество уехавших человек превысило количество приехавших. Разница существенная и составляет 904 человека.

Стоит отметить, что массово люди начали покидать РФ после объявления в стране частичной мобилизации. По словам председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции, регионального развития Юрия Крупнова, эта тенденция, безусловно, скажется на демографической ситуации. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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