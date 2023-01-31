E1.RU: Отток мигрантов из Свердловской области вырос в 3,4 раза

С января 2022 по ноябрь 2022 года из Свердловской области выехали порядка 16,9 тысячи человек. Это в 3,4 раза больше, чем в 2021 году. Большинство мигрантов (порядка 14,4 тысячи) переехали в страны СНГ. При этом выросло количество граждан, уехавших в страны дальнего зарубежья более чем в четыре раза, достигнув отметки 2,5 тысячи человек.