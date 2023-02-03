Фейк: власти Краснодарского края якобы готовятся к введению военного положения

В оперштабе Кубани опровергли информацию о якобы подготовке в регионе к военному положению. Документ, который активно рассылается в социальных сетях и Телеграм-каналах, назвали обычным фейком.

Факсограмма была опубликована некими пользователями telegram. В ней пишет о том, что правительство Краснодарского края активно готовится к скорому введению военного положения в регионе.

Авторы данного поста распространяют фейковые данные. Это очередная провокация и вброс для того, чтобы среди жителей Кубани посеять панику. На самом деле организации не существует, - заявили представители краевого оперштаба.

Кроме того выяснилось, что в шапке документа указан адрес жилого дома. Помимо всего прочего, сама опубликованная факсограмма содержит ошибки.



