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В Свердловской области изменят региональный закон о митингах

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В Свердловской области изменят региональный закон о митингах
В России
Фото из открытых источников

В Свердловской области изменяют региональный закон о митингах. Из него уберут запреты, дублирующиеся на федеральном уровне. Поправки в законопроект «Об отдельных вопросах подготовки, проведения мероприятий в Свердловской области» были внесены на рассмотрение в региональное Заксобрание.

Из документа планируют вычеркнуть запреты на проведение митингов возле вокзалов, аэропортов, жилых домов, зданий уральского полпредства.

Впрочем, это не приведет к либерализации. Дело в том, что в минувшем году приняли федеральный закон, согласно которому эти запреты прописали на уровне страны. После этого из регионального закона было решено убрать все дублирующиеся нормы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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