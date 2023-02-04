Свердловский омбудсмен встретилась с молодой матерью, которая убила троих детей

Уполномоченный по правам человека РФ в Свердловской области Татьяна Мерзлякова решила посетить женский следственный изолятор. Там она встретилась с матерью, которую обвиняют в убийстве своих троих детей.

Из разговора с Анастасией Петровой (имя подозреваемой) омбудсмен не увидела, чтобы женщина винила себя за совершение преступления.

Я видела людей с таким горем, она же восприняла меня обычно. Может быть, она просто умеет держаться на людях. Она не приняла меня за того человека, перед которым должна покаяться, она не каялась. Отвечала на мои вопросы спокойно, — рассказала Мерзлякова.

Омбудсмен также подчеркнула, что у молодой матери замечаний к условиям содержания нет. У руководства местного СИЗО тоже нет вопросов к обвиняемой. Ведет себя она тихо и спокойно.