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В Екатеринбурге популярный ночной клуб Chili проверили силовики

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В Екатеринбурге популярный ночной клуб Chili проверили силовики
В России
Фото из открытых источников

В Екатеринбурге в ночь с 3 на 4 февраля в популярной ночной клуб Chili нагрянула полиция. Как оказалось, его силовики проверяли в рамках оперативно-профилактического мероприятия под названием «Улица».

Рейд проходил на территории Октябрьского района. Кроме этого клуба силовики проверили иные места скопления молодежи, а также все заведения, где раньше фиксировали преступления или правонарушения.

Во время рейда в торговой точке нашли алкоголь без лицензии. В дежурную часть доставили пять человек, включая двоих несовершеннолетних. Еще несколько человек привлекли к ответственности. Также проведено более 50 профилактических бесед.

Отметим, что в рейде принимали участие 50 сотрудников правоохранительных органов, задействовали сотрудников патрульно-постовой службы, участковых уполномоченных, сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних, сотрудников отдела по вопросам миграции, бойцов ОМОН Управления Росгвардии.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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