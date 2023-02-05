Мужчину, гулявшего по «Ашану» с ручной лисой, заметили в гипермаркете Екатеринбурга

Екатеринбуржцы назвали самое ненавистное место для местных таксистов — это аэропорт Кольцово. Обсуждение жителей города развернулось под постом
В «Екатеринбурггаз» ответили на многочисленные жалобы жителей Уралмаша, а также Эльмаша о неприятном запахе, который похож на газ. По данным, в
В Петербурге продолжают массово отменять или переносить выступления. В частности, были отменены концерты Ирины Аллегровой, Вики Цыгановой, которые
На новогодние праздники Валерий Меладзе оказался в центре скандала из-за концерта в Дубае. Он на мероприятии в ОАЭ ответил на лозунг зрителя "Слава
Лозунг певца Валерия Меладзе, который тот выкрикнул на новогоднем концерте в Дубае, наделал много шума в РФ. Народный депутат Государственной думы
Жители Волгограда, которые пришли на гала-концерт в ЦКЗ (Центральный концертный зал), два часа ждали начала данного мероприятия. Концерт,
Самыми распространенными видами рака в России является рак молочной железы у женщин, а также рак предстательной железы у мужчин. Что касается
В Екатеринбурге в ночь с 3 на 4 февраля в популярной ночной клуб Chili нагрянула полиция. Как оказалось, его силовики проверяли в рамках
Андрей Щербинин, который занимает должность исполнительного директора общественного движения «Открытое жилье», а также экс-начальника городского
Жительница поселка Прохладного (Белоярский городской округ, Свердловская область) рассказала о том, что в декабре 2022 года в «ЭнергосбыТ Плюс»