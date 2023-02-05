Мужчину, гулявшего по «Ашану» с ручной лисой, заметили в гипермаркете Екатеринбурга

Вчера вечером, 4 февраля, посетители гипермаркета «Ашан», расположенного в Екатеринбурге, сняли на камеру, как по торговому центру разгуливал мужчина с ручной лисой.

Рыжая хищница с длинным хвостом и ушами сидела у него на руках, не боясь скопления людей.

«Мужчина с лисой гулял. Это 100 % была лиса. Подошла, спросила, а он подтвердил», — рассказывает очевидица.

Люди, проходящие мимо, в недоумении оборачивались вслед. Конечно же, такое не каждый день увидишь. Хотя на улицах города животных встречают довольно часто.

Ранее сообщалось, что лис неоднократно фиксировали в Академическом районе в Екатеринбурге. Так, одна из хищниц поселилась вблизи ЖК «Близкий», что на проспекте Академика Сахарова. В Верхней Пышме в качестве жилища лиса и вовсе себе выбрала подвал жилого дома.