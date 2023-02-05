Superjob: Екатеринбурженки испытывают негативные эмоции от использования новых феминитивов

В Екатеринбурге раздражение от новых феминитивов в основном испытывают женщины. Данными исследования поделились аналитики крупнейшего сервиса по поиску работы - компании Superjob.

«Современные феминитивы, к примеру, такие как авторка, режиссерка, психологиня, вызывают весьма негативные эмоции примерно у 63% екатеринбуржцев. Они считают, что такие слова коверкают русский язык. Положительно к таким фразам отоносяться только 5% опрошенных граждан», — сказано в результатах исследования.

Аналитики добавили, что наибольшее недовольство феминитивы вызывают у представительниц прекрасного пола, это 65%. Письменно в разговоре применяют активно лингвистические нововведения порядка 22% горожан. 16% людей их используют исключительно в шутливой форме и саркастической манере.