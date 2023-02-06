Экс-директор Железнодорожного ДЭУ построил дорогу к своему дому за счёт бюджета Екатеринбурга

За счёт бюджета Еккатеринбурга бывший директор МБУ «Железнодорожное дорожно-эксплуатационное управление» построил себе дорогу к коттеджу. Экс-глава ДЭУ договорился с подрядчиком, строившим дорогу возле его дома, чтобы тот заасфальтировал все возле его жилища.

Уголовное производство по части 1 ст.285 УК России (это «Злоупотребление должностными полномочиями») в отношении чиновника прекращено, вынесен судебный штраф в размере 40 тысяч рублей.

Весной 2021 года ДЭУ, главой которого был обвиняемый, заключило контакт на поставки битумной эмульсии, а также асфальтобетонной смеси с «Аквалинка». В июле Юрий Горланов узнал о том, что эти стройматериалы планируется применить при ремонте дороги в посёлке Волчиха, Первоуральске, посёлке Канал. В итоге он решил благоустроить территорию рядом с домом. Начальник ДЭУ подрядчику предложил применить для этих целей предоставленные ранее на средства ДЭУ асфальтобетонную смесь вместе с битумной эмульсией на сумму более 1,5 млн рублей.

Коррупционная схема вскрылась сотрудниками ФСБ. Директор ДЭУ ушел с должности, заведено уголовное дело. Причиненный вред он возместил, суд прекратил уголовное дело, а прокуратура направила это дело на пересмотр согласно апелляции. Экс-глава оплатил штраф в размере 40 тысяч рублей.