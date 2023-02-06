«КоммерсантЪ»: Землетрясение в Турции вызывает сильную тревогу у туристов из России

На юго-востоке Турции произошло сильное землетрясение магнитудой в 7,8 балла, став самым сильным на территории страны еще с 1939 года.

В минувшем году Турция стала популярным зарубежным направлением для отдыха у граждан РФ. 2023 год тоже не стал исключением. По данным, сейчас в Турции может находиться до 45 тысяч российских туристов. Все они находятся в тех регионах, которые не затронуло землетрясение.

При этом туроператоры не фиксируют аннуляций забронированных ранее туров в Турцию. Отели продолжают востребованными среди наших жителей. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

Сообщается, что россияне не спешат отказываться от отдыха в Турции, но многие сильно переживают. Звонки регулярно поступают к туроператорам. Люди спрашивают, нужно ли отменять рейс, а также как им действовать, если они находятся там.