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Посетители ресторана в Екатеринбурге нашли в клешне краба редкую розовую жемчужину

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Посетители ресторана в Екатеринбурге нашли в клешне краба редкую розовую жемчужину
В России
Фото из открытых источников

Посетители одного из ресторанов OVO izakaya в Екатеринбурге пришли в любимое заведение полакомиться крабом. Но ушли они оттуда с настоящей жемчужиной.

Минувшее воскресенье, 5 февраля, местная пара запомнит надолго. Молодые люди, будучи любителями морепродуктов, в ресторане решили заказать блюдо из крабов. Когда они приступили к трапезе, в тарелке неожиданно обнаружили редкую розовую жемчужину. Эту драгоценность в своей клешне крепко держал краб.

По информации пары, такой приятный сюрприз они нашли в блюде молодого человека. Мужчина наткнулся на жемчужину, когда  разбирал клешню краба. В тарелку упала драгоценность.

Посетители заведения решили пригласить в зал шеф-повара. Они показали свою находку. Удивленный работник ресторана отметил, что с таким сюрпризом столкнулся впервые в практике.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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