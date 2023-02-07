Россияне в Турции после землетрясения пожаловались на настоящих «уродов»-соотечественников

В Турции во время сильного землетрясения находились россияне. Некоторые рассказали про «уродов»-соотечественников, отказывавшихся помогать людям, пострадавшим в результате стихийного бедствия.

В Турции объявлен семидневный траур по погибшим. До 13 февраля закрыты учебные заведения. Все, кто сейчас находятся в стране, активно помогают пострадавшим. Многие благодарят жителей РФ за оказанную поддержку. Но девушка из России, которая в настоящее время находится в Турции, сообщила, что далеко не все соотечественники отзывчивые и добрые люди. Большая их часть после происшествия переводила на счет деньги пострадавших граждан, а нашлись те, кто отказался выражать поддержку туркам.

Россиянка вспомнила, что проживающие с ней в одном отеле сограждане не захотели отдать свои одеяла и подушки, чтобы пострадавшие смогли переночевать в убежищах. Объяснили, что они заплатили деньги отелю, и хотят сами пользоваться вещами. По словам гостей гостиницы, помогать должны владельцы курортов, а не отдыхающие.

Россиянка добавила, что после этого испытывает стыд за своих сограждан, а таких оказалось немало.