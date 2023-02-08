Цена на лук увеличилась до 90 рублей за килограмм в Свердловской области

В Свердловской области сильно подорожал лук. Эта тенденция наблюдается с конца декабря. В конце минувшего года один килограмм лука можно было купить за 25-30 рублей, а сейчас килограмм обойдется в 40-45 рублей.

По информации Росстата, в среднем репчатый лук подорожал на 80%. Самый дешевый можно приобретси за 40 рублей, при этом самый дорогой стоит 90 рублей. В качестве подорожания называется тот факт, что азиатские страны-экспортёра, откуда поступал в страну лук, на 3 месяца ввели запрет на экспорт. Ограничения были введены в Узбекистане, Кыргызстане, Таджижкистане, Казахстане. Там тоже подорожал это овощ в связи с гибелью урожая и аномальными морозами в январе. Неделю назад в Кыргызстане килограмм лука стоил около 50 рублей.

Отметим, что поступает в Россию лук еще из Турции и Египта. Но основные закупки делают весной и летом. Впрочем, дефицита лука в первом квартале на рынке не ожидается.



