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В ЮФУ эксперты оценили вероятность сильных землетрясений в Ростовской области в 2023 году

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В ЮФУ эксперты оценили вероятность сильных землетрясений в Ростовской области в 2023 году
В России
Фото из открытых источников

В ЮФУ (Южном федеральном университете) эксперты оценили вероятность сильных землетрясений в Ростовской области в 2023 году. По словам доцента Алексея Наставкина, землетрясениям более подвержены те регионы, которые расположены на месте разлома тектонических плит.

Касательно непосредственно Ростовской области, этот регион находится на границе Восточно-Европейской платформы со Скифской плитой. В плане сейсмологии эта зона является довольно спокойной.

В Ростовской области возможны лишь небольшие колебания, однако они незаметны и не несут серьезных разрушений, - отметил Наставкин.

Напомним, 6 февраля, в Турции, Греции, Сирии прошла серия мощных землетрясений. В итоге сотни зданий разрушены, а погибли тысячи людей. По подсчетам, за медицинской помощью обратились более 40 тысяч человек. Еще под завалами остаются десятки людей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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