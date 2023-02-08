В ЮФУ эксперты оценили вероятность сильных землетрясений в Ростовской области в 2023 году

В ЮФУ (Южном федеральном университете) эксперты оценили вероятность сильных землетрясений в Ростовской области в 2023 году. По словам доцента Алексея Наставкина, землетрясениям более подвержены те регионы, которые расположены на месте разлома тектонических плит.

Касательно непосредственно Ростовской области, этот регион находится на границе Восточно-Европейской платформы со Скифской плитой. В плане сейсмологии эта зона является довольно спокойной.

В Ростовской области возможны лишь небольшие колебания, однако они незаметны и не несут серьезных разрушений, - отметил Наставкин.

Напомним, 6 февраля, в Турции, Греции, Сирии прошла серия мощных землетрясений. В итоге сотни зданий разрушены, а погибли тысячи людей. По подсчетам, за медицинской помощью обратились более 40 тысяч человек. Еще под завалами остаются десятки людей.