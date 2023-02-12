Жители Североуральска пожаловались на огромную стаю бездомных агрессивных собак

Жители Североуральска (Свердловская область) все чаще стали замечать огромную стаю бездомных собак, которые обитают возле гостиницы «Кумба». В местном сообществе «Типичный Североуральск» люди рассказывают, что бродячие псы проявляют зачастую агрессивное поведение и даже порой нападают на горожан.

Как оказалось, одна из местных жительниц регулярно подкармливает собак. Затем вместе с животными она оккупирует детские площадки.

Хотя некоторые читатели поддержали недовольство автора, другие же выступили в защиту женщины. Пользователи отметили, что стая образовалась из-за того, что своих домашних питомцев люди выбрасывают на улицу.

«Женщина по городу ходит с тележкой и голодными собаками, не давая покоя местным жителям! Сегодня псы накинулись на одного ребенка!», — пишут комментаторы в сообществе.

Стоит сказать, что службы по отлову бездомных собак пока что никак не отреагировали на эту информацию.