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Жители Североуральска пожаловались на огромную стаю бездомных агрессивных собак

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Жители Североуральска пожаловались на огромную стаю бездомных агрессивных собак
В России
Фото из открытых источников

Жители Североуральска (Свердловская область) все чаще стали замечать огромную стаю бездомных собак, которые обитают возле гостиницы «Кумба». В местном сообществе «Типичный Североуральск» люди рассказывают, что бродячие псы проявляют зачастую агрессивное поведение и даже порой нападают на горожан. 

Как оказалось, одна из местных жительниц регулярно подкармливает собак. Затем вместе с животными она оккупирует детские площадки. 

Хотя некоторые читатели поддержали недовольство автора, другие же выступили в защиту женщины. Пользователи отметили, что стая образовалась из-за того, что своих домашних питомцев люди выбрасывают на улицу.

«Женщина по городу ходит с тележкой и голодными собаками, не давая покоя местным жителям! Сегодня псы накинулись на одного ребенка!»,  — пишут комментаторы в сообществе. 

Стоит сказать, что службы по отлову бездомных собак пока что никак не отреагировали на эту информацию. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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