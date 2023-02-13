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В Свердловской области интернет-мошенники рассылают жителям уведомления от имени судебных приставов

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В Свердловской области интернет-мошенники рассылают жителям уведомления от имени судебных приставов
В России
Фото из открытых источников

В Свердловской области в последнее время активизировались интернет-мошенники. Они обманывают местных жителей от имени службы судебных приставов.

По информации регионального ГУФССП РФ, жулики рассылают людям письма и уведомления с печатью судебного ведомства, делая ссылку на фальшивый «зеркальный» портал судебных приставов. этот сайт не имеет никакого отношения к официальному.

Таким образом, от самих граждан злоумышленники получают их персональные данные, которые используют в преступных целях. Также должникам аферисты предлагают оплатить «досудебные» 300 или 500 рублей. Граждане переводят суммы на счет, указанный в письме, пополняя карманы мошенников.

Приставы жителям Свердловской области напомнили, что ведомство способствует выполнению решения суда, а досудебные разбирательства в компетенцию ФССП не входят.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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