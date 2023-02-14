Более тысячи свердловчан пожаловались в прокуратуру на дорогое электричество в регионе

Жители 13 поселков возле Екатеринбурга, которые планировал «взять ипотеку на коммуналку» после повышения тарифов, от прокуратуры потребовали проверить реформу, после которой стоимость электроэнергии выросла на треть. Всех пользователей при этом принудительно перевели на одноставочный тариф.

Обращение на 87 листах было отправлено прокурору Свердловской области 1128 человек. Документ был подписан жителями сёл Косулино, Малобрусянского, поселков Прохладного, «Чистые росы», «Чистые росы — 2», а также поселка «Новая Поварня», «Новый Исток», «Дарвин», «Солнечный», «Свой дом», «Мельница».

В обращении граждане региона попросили ответить на вопрос, почему ресурсоснабжающая компания им отказывает в перерасчете. Также они потребовали провести проверку законности этой реформы.

Заметим, что большая часть домов негазифицирована. Все дома обслуживались по двухставочному тарифу. После перевода на одноставочный тариф плата выросла в несколько раз. В среднем платеж за электричество увеличился в 2-3 раза, говорится в обращении.