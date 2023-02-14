Колбаса по 16 рублей за палку продаётся в Екатеринбурге в магазине «Магнит»

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Теперь врачи со всех сил борются за его верхние конечности.
12 февраля 2023 года в Ревде состоялась церемония прощания с российским бойцом Денисом Рыболовлевым. Военнослужащий погиб в зоне проведения СВО на
Портал E1.RU сообщил о гибели в зоне СВО на Украине 33-летнего бойца ЧВК «Вагнер» Руслана А., который был осужден за убийство. По данным издания,
Предложение депутата Ольги Занко о замене Барбары Брыльски в «Иронии судьбы» нейросетью бьет даже западную культуру отмены по безумию. Журналисты
В воскресенье, 12 февраля, в эфир канала НТВ вышел первый выпуск нового сезона развлекательного шоу — «Маска». После яркого выступления Пиковой дамы,
В середине минувшей недели стало известно о том, что актрису Лию Ахеджакову, которая критикует СВО, лишили всех ролей в драматическом столичном
Жители Североуральска (Свердловская область) все чаще стали замечать огромную стаю бездомных собак, которые обитают возле гостиницы «Кумба». В
Синоптик Леус привел прогноз метеорологов погодных условий в Санкт-Петербурге на сегодня, 12 февраля. Он сообщил, что согласно этому прогнозу в
Куриное мясо часто присутствует на нашем столе. Это оправдано, поскольку оно содержит белки, жиры, углеводы и другие соединения, необходимые для
Руководитель дипломатического представительства Российской Федерации в Египте Борисенко в интервью агентству РИА Новости сообщил о намерении