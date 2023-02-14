Колбаса по 16 рублей за палку продаётся в Екатеринбурге в магазине «Магнит»

В Екатеринбурге в магазине «Магнит» продают варёную колбасу «Моя цена» по 16 рублей 99 копеек за одну палку, вес которой составляет 400 грамм. Ценник на этот продукт сфотографировала местная покупательница. Снимок разместил портал «ZLOY_EKB – Злой Екатеринбуржец ВКонтакте.

«Магазин Магнит, цена за палку 400 гр. Туалетная бумага и то дороже стоит, вопрос, из чего тогда она сделана?» – подписала фото покупательница.

Стоит подчеркнуть, что в описании продукта указан состав колбасы. Он включает мясо птицы механической обвалки, свинину, животный белок, воду, соевый белок, молочный белок, картофельный крахмал, посолочную смесь (соль, E250), пряности (черный перец, лук, декстроза, антиокислитель (E300, E316), имбирь, стабилизатор (E450i), регуляторы кислот (E331i, E451i, E262i), консервант (е234), краситель (E120), а также загустители (E427, E412, E410, е407i).

Срок годности вареной колбасы по 16 рублей составляет 60 дней.



