В государственной думе приняли документ в ООН по расследованию инцидента на «Северном потоке»

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Теперь врачи со всех сил борются за его верхние конечности.
В Екатеринбурге в магазине «Магнит» продают варёную колбасу «Моя цена» по 16 рублей 99 копеек за одну палку, вес которой составляет 400 грамм. Ценник
В Российскую Федерацию снова вернулся новій штамм коронавируса, пройдя через ряд мутаций. Стелс-омикрон вытесняет в стране иные штаммы, пишет портал
12 февраля 2023 года на канале «НТВ» вышел первый эпизод нового сезона шоу «Маска». Выпуск запомнился не только новыми масками, под которыми
В первые дни СВО Александр Ревва выступил против политики российских властей и вместе с семьей улетел за рубеж. Отец шоумена, который живет в
Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Теперь врачи со всех сил борются за его верхние конечности.
После нового исследования влияния коронавируса было выявлено, что повреждения органов, которые пациенты получили в процессе заболевания COVID-19,
Врач Ирина Юзуп рассказала, что быстро выявить пневмонию можно по нескольким основным признакам. Прежде всего, это острый кашель, отделение мокроты,
В Свердловской области в последнее время активизировались интернет-мошенники. Они обманывают местных жителей от имени службы судебных приставов. По
В Свердловской области установку новых дорожных камер на трассах не планируют. Дело в том, что система фото- и видеофиксации находится «в полностью