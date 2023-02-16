В государственной думе приняли документ в ООН по расследованию инцидента на «Северном потоке»

В нижней палате российского законодательного органа принят проект документа в Организацию объединенных наций с инициативой провести расследование на международном уровне диверсии на трубопроводе «Северный поток». За принятие документа проголосовали представители всех политических партий государственной думы. Документ опубликован на официальном сайте нижней палаты законодательного органа Российской Федерации.

В документе представителям государств ООН предлагается организовать и провести расследование с привлечением экспертов из разных государств инцидента на газопроводе, Ранее американский журналист Херш в своей статье выдвинул версию, что диверсию организовали американские политические власти.