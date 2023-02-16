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E1.RU: Мобилизованные на СВО из Екатеринбурга разведчики ВС РФ записали видеообращение с передовой

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E1.RU: Мобилизованные на СВО из Екатеринбурга разведчики ВС РФ записали видеообращение с передовой
В России
Фото из открытых источников

Как пишет сегодня новостное издание E1.RU, мобилизованные бойцы из Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Талицы Асбеста и иных городов России, записали видеообращение из зоны проведения специальной военной операций (СВО).

Бойцы передают с передовой приветы и самые теплые слова своим семьям.

«Екатеринбург, Уралмаш! Победа за нами будет, ребята», — говорит в ролике мобилизованный разведчик.
«Жена, люблю тебя!», — добавляет другой солдат.
«Дорогая моя, скоро буду дома. Когда приеду, тогда сделаю тебе предложение», — отмечает еще один военный из Красноярского края.

Военнослужащие ВС РФ также говорят в видео, что они выполняют поставленные боевые задачи и чувствуют себя хорошо. Также мобилизированные мужчины надеются вернуться домой уже в самое ближайшее время.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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