Узнали, где будут отключения света в Сочи с 17 февраля 2023 года

В связи с планово-предупредительным ремонтом в рамках эксплуатации электрооборудования в Сочи временно отключат свет. Без электроэнергии 17 февраля с 07:00 до 20:00 отсанутся улицы: Кропоткинская, Черновицкая, Блинова, Ворошиловградская, СТ «Труд», п. Вардане-Верино Чайная, Табачная, Веринская, Мира, переулок Аэровокзальный, Владимировская, Восход, Жемчужная, Чкалова, Взлетная, Лазурная, Просвещения 163. Также это касается с. Хлебороб: частично Центральная, частично Шаумяна, Буковая, Дубовая, частично Целинна, переулок Теневой 43, 45, СНТ «Зефанос-4»; Армянская, Островского 1, Курортный проспект 4, Воровского 4, ЖСК «Медик», Фадеева 30, ЖСК «Лесное», СТ «Вишневый», частично переулок Юртовский, частично Пластунская, СТ «Крутые горки» и «Вишневый», Кипарисовая 16, Стартовая, чатсично Виноградная, частично Целинная, частично Плеханова, переулок Виноградный (в СТ Яблонька).

Эти мероприятия прежде всего нужны для предупреждения нарушения электроснабжения. Они призваны обеспечить в будущем надежное электроснабжение, - сообщили в электросетях Сочи.