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В Екатеринбурге начали продавать покрашенную селедку под видом бюджетной красной рыбы

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В Екатеринбурге начали продавать покрашенную селедку под видом бюджетной красной рыбы
В России
Фото из открытых источников

На полках магазинов и супермаркетов Екатеринбурга появилась "бюджетная" красная рыба. Однако есть "но". На самом деле это покрашенное филе селедки, передает портал " Е1.ru".

На полках местных магазинов появился необычный деликатес. Сельдь, окрашенную под лосося, покупатель даже может и не заметить. По факту нет никакого обмана. Это маркетинговая уловка. Продавец от потребителя не скрывает, что это обычная сельдь, а ее состав полностью соответствует заявленному на упаковке. Купить лакомство жители Екатеринбурга могут всего за 132 рубля, например, в "Магните". Для сравнения: за 200 граммов красной рыбы нужно отдать не менее 280 рублей.

Одна покупательница попалась на маркетинг. Она в спешке купила "бюджетного лосося", из которого в итоге пришлось варить уху. По ее словам, по вкусу рыба несоленая, похожа на селедку с маслом, тонко нарезанную и затем покрашенную. На полке рыба лежала возле горбуши и форели. Цена местную жительницу почему-то не смутила. Она подумала, что там мало рыбы, поэтому стоит она дешево.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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