Мобилизованного из Краснотурьинска с позывным Рыжий вернули из украинского плена домой

Информацию о возвращении Виталия порталу E1.RU подтвердил свердловский депутат Госдумы РФ Максим Иванов. Жена Миллера также призналась, что ее мужа привезли в Россию. Он уже позвонил, сейчас находится в Москве. Уралец даже попал на видео возвращения пленных, которое было опубликовано Министерством обороны Российской Федерации.

Стоит отметить, что всего из украинского плена вернули 101 военнослужащего, в том числе четверо Уральцев. Сейчас всем бойцам предстоит пройти реабилитацию или лечение.