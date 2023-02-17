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Мобилизованного из Краснотурьинска с позывным Рыжий вернули из украинского плена домой

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Мобилизованного из Краснотурьинска с позывным Рыжий вернули из украинского плена домой
В России
Фото из открытых источников

Из украинского плена среди прочих вернули 47-летнего Виталия Миллера с позывным Рыжий. Мужчину мобилизовали 29 сентября. Сам мобилизованный из Краснотурьинска.

До призыва боец работал слесарем, увлекался рок-музыкой. Дома военнослужащего ждали супруга и двое детей. В 90-е годы уралец служил миротворцем в грузино-абхазском конфликте.

Информацию о возвращении Виталия порталу E1.RU подтвердил свердловский депутат Госдумы РФ Максим Иванов. Жена Миллера также призналась, что ее мужа привезли в Россию. Он уже позвонил, сейчас находится в Москве. Уралец даже попал на видео возвращения пленных, которое было опубликовано Министерством обороны Российской Федерации.

Стоит отметить, что всего из украинского плена вернули 101 военнослужащего, в том числе четверо Уральцев. Сейчас всем бойцам предстоит пройти реабилитацию или лечение.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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