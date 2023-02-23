Екатеринбурженка отказалась платить мастеру, и тот устроил в квартире погром

Координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров обратил внимание на проблему нехватки спортивной инфраструктуры
Главной средой для заражений в общественных местах является грязный воздух. Чаще всего в помещениях можно заболеть коронавирусом, ОРВИ, гриппом,
Издание E1.RU перечислило пять самых вредных каш для организма человека, которые не нужно есть часто. 1. Кукурузная каша - это аллергенный продукт.
45-летняя телеведущая и певица Ольга Орлова две недели назад родила дочь Анну. Сейчас звездная мама и ее ребенок чувствуют себя прекрасно и находятся
Алексей Серебряков принял участие в съемках нового фильма «Бешенство». В картине он сыграл роль отца наркомана, у которого сильнейшая ломка. Герой
Издание «РИА Новости» в своей новой статье, которая посвящена российским звездам, открыто поддержавшим специальную военную операцию на территории
На Украине начали говорить о тяжёлых боях у Кременной (город в Северодонецком районе Луганской области Украины). Об этом сегодня, 21 февраля, заявил
Свердловчанам предложили новую льготу из-за роста тарифов на электроэнергию. Речь идет о субсидии на оплату услуг ЖКХ, которую можно давать не только
Запад, который пообещал Киеву танки, готовит военных к их использованию. Тем временем бойцы ВС Украины делятся впечатлениями от увиденного. В
Французский политик Филиппо в социальной сети Twitter разместил публикацию, в которой выразил мнение о связи между курьезными ситуациями, в которые