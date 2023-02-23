Екатеринбурженка отказалась платить мастеру, и тот устроил в квартире погром

Екатеринбурженка отказалась платить мастеру озвученную сумму и тот устроил ей в квартире погром. А началось все с того, что Светлана захлопнула в комнате дверь и сломался замок. Ручка попросту перестала двигаться. Женщина оказалась заперта с 2-летним сыном, а второй ребенок в это время оставался в коридоре. Девушка на компьютере запустила Телеграм и написала своим родным.

Мама пострадавшей позвонила в первую попавшуюся фирму и не спросила, сколько стоить услуга взлома замка. Через полчаса приехал мастер, за 5 минут открыл замок и попросил за это 4 тысячи. Но женщина была не готова платить такие деньги. Начались разбирательства. Молодая мама сказала, что эта работа не стоит таких денег. Она предложила тысячу рублей и была готова максимум на две тысячи.