Путин лишил гражданства 70-летнюю жительницу Свердловской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о лишении гражданства Татьяны Наношкиной, которая является жительницей Свердловской области. Об этом сказано в указе главы государства, который был опубликован на официальном сайте правовой информации.

“Удовлетворить о выходе из гражданства РФ. Наношкина, урожденная Татьяна Суботина (1952 г.р), которая родилась в Свердловской области”, – говорится в указе на портале правовой информации.

В настоящее время уроженке Свердловской области исполнилось 70 лет. Владимир Путин подписал указ сегодня, 24 февраля. Кроме пожилой свердловчанки, лидер РФ распорядился лишить российского гражданства еще 3-х человек - уроженку города Горького (Нижнего Новгорода), а также двух уроженцев Ленинграда (Санкт-Петербурга).