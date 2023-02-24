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Путин лишил гражданства 70-летнюю жительницу Свердловской области

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Путин лишил гражданства 70-летнюю жительницу Свердловской области
В России
Фото из открытых источников

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о лишении гражданства Татьяны Наношкиной, которая является жительницей Свердловской области. Об этом сказано в указе главы государства, который был опубликован на официальном сайте правовой информации.

“Удовлетворить о выходе из гражданства РФ. Наношкина, урожденная Татьяна Суботина (1952 г.р), которая родилась в Свердловской области”, – говорится в указе на портале правовой информации.

В настоящее время уроженке Свердловской области исполнилось 70 лет. Владимир Путин подписал указ сегодня, 24 февраля. Кроме пожилой свердловчанки, лидер РФ распорядился лишить российского гражданства еще 3-х человек - уроженку города Горького (Нижнего Новгорода), а также двух уроженцев Ленинграда (Санкт-Петербурга).

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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