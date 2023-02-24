В Екатеринбурге придумали, как впихнуть побольше первоклассников в школу №131 на Уктусе

Власти Екатеринбурга придумали, как можно разместить как можно больше первоклассников в школу № 131 на Уктусе.

Для размещения школьников решили использовать школьную раздевалку, а также кабинет труда, который необходимо поделить на два помещения.

На сегодняшний день в каждом из классов учится по 32 или 33 ученика. В 2023 году ожидается примерно от 9 до 15 первых классов.

Мама будущего ученика выразила свои опасения по поводу безопасности учеников в случае эвакуации. По мнению женщины, местные власти должны сосредоточить свое внимание на строительстве новых учебных заведений вместо того, чтобы пытаться впихнуть всех первоклассников в одну школу.

Сейчас там есть две раздевалки по 30 метров. Одна для детей начальной школы, а вторая для детей с 5-11 классов. Там набиты крючки друг под другом. Дети в раздевалках не помещаются, очень узкие проходы и крыльцо, - пожаловалась жительница Екатеринбурга.