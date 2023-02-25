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Зять Шойгу прокомментировал лайк на пост Дудя с критикой Путина и ВС РФ

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Зять Шойгу прокомментировал лайк на пост Дудя с критикой Путина и ВС РФ
В России
Фото из открытых источников

Блогер Юрий Дудь* (признан иноагентом в РФ, - ред.) по случаю годовщины специальной военной операции опубликовал пост, в котором раскритиковал российские власти, ВС РФ и лично президента Путина, пишет KU.LIFE.

В частности, журналист обвинил главу государства в том, что он двенадцать месяцев назад «развязал кровавую и бессмысленную ... (Дудь* употребил слово из пяти букв, которое Роскомнадзор употреблять не рекомендует)».

Этот пост блогера якобы понравился Алексею Столярову - зятю министра обороны России Сергея Шойгу. Он будто бы лайкнул публикацию. На это обратили внимание многие российские телеграм-каналы, в том числе патриотические паблики.

«У Дудя* выходит пост с цитированием западной методички про годовщину «бессмысленной ...». Этот пост лайкает зять министра обороны Алексей Столяров, блогер с достаточно большой аудиторией. Что должны подумать граждане России? На чьей он стороне?» – задается вопросом автор канала «Кибер Фронт Z».

История с Алексеем Столяровым, который известен не только как зять министра Шойгу, а и видеоблогер, основатель бренда EazyWay, получила продолжение. В ответ на укоры патриотов в поддержке публикации блогера зять министра якобы обозвал их «Z-быдлом».

Отметки «нравится» под постом Дудя позже не оказалось. Столяров у себя на странице сообщил, что ничего не лайкал, а появившиеся скриншоты являются фейком и манипуляцией. Алексей предполагает, что кто-то решил подставить его с помощью фотошопа. Называть фамилии тех, кто может за этим стоять, он не стал.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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