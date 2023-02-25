В субботу, 25 февраля, екатеринбурженку едва не загрызла стая бездомных собак. Женщина гуляла с щенком-самоедом возле Патрушихинского пруда. Рядом находится горнолыжная база, где часто гуляют дети. Но Елене Казанцевой не повезло: неожиданно из леса выбежала большая стая собак, примерно 20 животных.

Очень агрессивные собаки нас окружили, пытались сомкнуть в кольцо, наброситься. Было страшно, — рассказала местная жительница.

К счастью, мимо проходили молодые люди из мотошколы. Парни подбежали, отпугнув псов. Женщина со щенком быстро убежала.

До последнего собаки нас преследовали. Стая живет на втоброме возле Походной, 63. Учитывая обстановку в стране с бешенством, нужно срочно принять меры. Иначе даже страшно представить, — добавила екатеринбурженка.