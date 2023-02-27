На Пермском тракте МЧС развернуло пункт помощи

МЧС развернуло пункт помощи возле многокилометровой пробки на Пермском тракте. Движение транспорта затруднено второй день. Некоторые уральцы в огромном заторе провели более пяти часов. Они звонили в службы спасения. Причиной коллапса стало ДТП, а сейчас на автодороге ситуация ни чуть не легче.

В воскресенье на данном участке трассы столкнулись 3 машины. По данным Уралуправтодора, усугубил ситуацию выросший после праздников трафик. В пробке стояли грузовые машины. Ситуацию контролирует МЧС. Спасатели просят водителей не отвлекаться от дороги, быть внимательными, при поломке парковаться на обочине, не создавая дополнительных заторов.

Как пояснили в пресс-центре регионального МЧС, на месте затора работают сотрудники ведомства с беспилотными авиационными системами. Для оповещения населения был развернут мобильный комплекс информирования населения на 301 км трассы. Также в случае необходимости можно позвонить по номеру вызова экстренных служб «112».