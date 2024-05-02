В алтайской ЦРБ умер новорожденный — мать малыша винит врачей

Жительница села Благовещенка обвиняет врачей в потере своего сына, который умер всего через 2 дня после рождения в Славгородской ЦРБ.

Женщина не видела ребенка

Елена Диденко ждет второй месяц медицинского заключения о причинах смерти маленького ребенка. Роды прошли 9 марта 2024 года, когда Елене было 33,4 недели беременности. После снятия пессария в больнице Благовещенки ее отправили в Славгородскую ЦРБ, где провели кесарево. После операции молодая женщина не видела ребенка, а только узнала его вес и пол.

Сообщили о смерти грубым образом

После нескольких дней малыша подключили к аппарату ИВЛ из-за проблем с кровью. Состояние мальчика ухудшилось, а врачи сообщили о его смерти грубым образом. По результатам проверки в Минздраве обещают дать заключение и направить дополнительный ответ в адрес роженицы.