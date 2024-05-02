Указ подписан: пенсионный возраст в РФ вернется к старой отметке

Возраст выхода на пенсию в РФ растет, и предполагается, что по завершению переходного периода мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины – в 60.

Пенсионная реформа в РФ стартовала в 2019 году и завершится в 2028, пишет «Наша Газета».

Но благодаря накопительной системе можно получать пенсию раньше установленного теперь пенсионного возраста.

Накопительная пенсия предлагает гражданам России возможность начать получать выплаты уже в 55 или 60 лет, если они активно формируют свои пенсионные накопления. Это достигается через личные взносы, которые инвестируются пенсионным фондом.

Для того, чтобы сформировать накопительную пенсию, необходимо выбрать фонд, заключить с ним договор и регулярно перечислять туда деньги.

Важно то, что с минувшего года граждане получают уведомления о наличии пенсионных накоплений не только от Социального фонда России, но и от частных пенсионных фондов. Поэтому они понимают, сколько уже накопили и есть ли смысл оформить получение пенсии.

Как отмечают эксперты, накопительная часть пенсии не может заменить сейчас страховую, но может стать дополнением к ней.