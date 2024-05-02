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С мая 2024 года пенсии начнут приходить в другое время: в Соцфонде объяснили, как теперь все будет

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С мая 2024 года пенсии начнут приходить в другое время: в Соцфонде объяснили, как теперь все будет
В России
Фото: @JetraTull / pixabay.com

В мае 2024 года даты выплаты пенсий изменятся из-за выходных и праздничных дней.

Изменения затронут тех пенсионеров, которые получают пенсии в первой половине месяца, пишет «Наша Газета».  

Так, майские пенсии в апреле получили те, кому они приходят 1 мая. Поэтому 27 апреля был рабочим днем и в этот день пенсии получали за 1 мая. Поэтому в апреле у некоторых пенсионеров было 2 пенсии.

Пенсию придется растянуть на весь май

Но стоит учитывать, что полученную в апреле вторую пенсию придется растянуть на весь май, так как в июне пенсия придет в обычные сроки.

Никаких дополнительных индексаций для пенсионеров на май не запланировано. Будут только выплаты по случаю Дня Победы, а также доплаты тем, кому в апреле исполнилось 80 лет.

Информационное агентство «Informing»

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