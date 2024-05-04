Пасха 2024: можно ли идти в церковь 5 мая, если не постился?

Как правильно подготовиться к Пасхе, если не смогли следовать посту или пропустили богослужения Страстной недели, пишет РГ.

Важно помнить, что Бог не отвергает даже тех людей, которые не смогли прийти на праздничные службы. Поэтому приглашение в церковь на Пасху 2024 - не осуждение, а возможность приобщиться к радости Светлого Воскресения Христова.

Не стоит откладывать поход в церковь на Пасху

Хотя отсутствие на богослужениях или пропуск поста могут отдалить нас от Христа, он всегда рад видеть нас в своем доме. Слова святого Иоанна Златоуста напоминают россиянам, что Христова любовь уравнивает всех, независимо от поведения. Поэтому, если человек не смог соблюсти пост, пропустил богослужение, давно не исповедовался и не причащался, не стоит откладывать поход в церковь на Пасху. Это время, когда каждый может разделить радость Воскресения.