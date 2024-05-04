Указ подписан. В мае пенсионеров завалят деньгами

С мая 2024 года пенсионеры смогут получать выплаты на карты иностранных банков, для чего были внесены дополнения в ряд нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность, пишет «Наша Газета».

Ранее пенсии можно было получать только на карты российских банков и это создавало проблемы для тех российских пенсионеров, которые находятся за границей или получают пенсии в иностранной валюте.

Теперь пенсионеры смогут получать свои выплаты на карты любых банков, которые принимают транзакции из России. Для этого им необходимо подать заявление в СФР или его территориальный орган.

Пенсия будет приходить в рублях

В заявлении должны быть указаны банковские реквизиты, по которым будут перечисляться пенсионные выплаты. Но стоит учитывать, что пенсия будет приходить в рублях.