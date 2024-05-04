Полный запрет: россияне огорчены новыми ограничениями при покупке продуктов

С начала мая в российских магазинах внедрено нововведение, блокирующее продажу просроченной либо нелегальной молочной продукции. Это возможно благодаря системе цифровой маркировки, которая на уровне кассового программного обеспечения блокирует реализацию опасного товара.

Покупатели могут столкнуться с блокировкой продажи товара

Покупатели сталкиваются с блокировкой продажи в том случае, если товар просрочен и запрещен к реализации. Программное обеспечение обращается к системе маркировки «Честный знак», если связь невозможна, то тогда уже принимается решение на основе локальной базы данных продавца.

Запрет на продажу маркированной воды будет введен с 1 сентября.

Это новшество поможет бороться с порчей, сохранив качество продуктов питания.