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Полный запрет: россияне огорчены новыми ограничениями при покупке продуктов

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Полный запрет: россияне огорчены новыми ограничениями при покупке продуктов
В России
Фото: @freepik / freepik.com

С начала мая в российских магазинах внедрено нововведение, блокирующее продажу просроченной либо нелегальной молочной продукции. Это возможно благодаря системе цифровой маркировки, которая на уровне кассового программного обеспечения блокирует реализацию опасного товара. 

Покупатели могут столкнуться с блокировкой продажи товара

Покупатели сталкиваются с блокировкой продажи в том случае, если товар просрочен и запрещен к реализации. Программное обеспечение обращается к системе маркировки «Честный знак», если связь невозможна, то тогда уже принимается решение на основе локальной базы данных продавца. 

Запрет на продажу маркированной воды будет введен с 1 сентября. 

Это новшество поможет бороться с порчей, сохранив качество продуктов питания.

Информационное агентство «Informing»

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