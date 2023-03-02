Омбудсмен Свердловской области заявила о неготовности региона ко второй волне частичной мобилизации

Во время встречи со студентами факультета журналистики УрФУ Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области, высказалась касательно новой волны частичной мобилизации в регионе.

По мнению омбудсмена, воинские части, расположенные на территории области, пока не в состоянии обеспечить все необходимые условия по содержанию большого количества призывников в рамках проведения очередной мобилизационной волны.

«Нужно сделать все возможное для того, чтобы ее не было», - сказала Мерзлякова.

Осенью, после начала частичной мобилизации, уполномоченный по правам человека начала часто посещать учебные части в Свердловской области, в том числе Елань и 32 военный городок, где размещены военнослужащие из других уральских регионов.

Она отметила, что в аппарате сейчас пытаются решить проблему «несуществующей военной части». На приеме раненых в Верхней Туре обнаружилось, что бойцов после лечения направляли в несуществующую воинскую часть. При этом никто не дал ответа, куда им направляться. По закону, если военные не прибудут к назначенному сроку, это будет расцениватся как уголовное преступление, подчеркнула омбудсмен.