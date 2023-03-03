В Екатеринбурге заметили больных голубей, которые опасны для здоровья человека

У человека этот вирус проходит как грипп. Болезнью человек болеет всего один раз в жизни, затем к ней вырабатывается иммунитет. У кого-то недуг проходит за три дня, у кого-то — за неделю. Отмечается высокая температура вплоть до 40 градусов, кашель, боль в суставах, — информирует Руслан Салимов.

По словам председателя Свердловского областного клуба голубеводов, такой внешний вид больных птиц часто вызывает желание помочь, особенно у детей. Но делать этого не нужно, поскольку в итоге зараженные птицы все равно погибают.