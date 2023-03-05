8-летний Сережа Данилюк из Екатеринбурга открыл производство маскировочных сетей для бойцов СВО

8-летний мальчик Сережа Данилюк из Екатеринбурга занимается производством маскировочных сетей, которые необходимы бойцам СВО. Мальчик маскировку вяжет дома. В ход он пускает рыболовную сеть.

Сережа после школы не играет в телефоне, он плетет для участников ВС РФ маскировочные сети. Школьник обвязывает сеть лоскутами ткани. На маскировку от врага ученик пустил старые футболки отца, который сына растит в одиночку. Как говорит отец мальчика Александр, это сам минимум, который они могут сделать для солдат.

Отец с сыном отправили на передовою 4 сети. Одноклассники Данилюка тоже регулярно помогают. На передовую семья отправляет не только сети, а и детские рисунки и письма, сладости, чай, зубные щетки, полотенца.

Примечательно, что на одну маскировочную сеть в среднем у Сережи уходит четыре дня. Школа, в которой мальчик учится, обещала выделить помещение и помощников, чтобы школьники вместе помогали бойцам.