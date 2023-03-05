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ФАС не просила РЭК Свердловской области отменять скидку на электричество в выходные дни

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ФАС не просила РЭК Свердловской области отменять скидку на электричество в выходные дни
В России
Фото из открытых источников

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не просили Региональную энергетическую комиссию (РЭК) отменить пониженный тариф на оплату электричества в выходные дни и праздничные. Ранее в РЭК настаивали, что они, отменяя скидку, исполняют постановление ФАС. Об этом говорится в письме, которое Александр Ивачев, вице-спикер заксобрания, секретарь свердловского отделения КПРФ,  получил от представителей антимонопольного органа.

В письме ФАС указано, что приказом от 28 декабря отменены новые тарифные ставки на текущий год, которые установлены РЭК. В документе нет ни слова об отмене скидки на оплату электроэнергии в выходные, праздничные дни, говорят в ведомстве. Отмена заниженного тарифа является инициативой РЭК, к которой в ФАС не имеют никакого отношения.

В РЭК ранее сообщили, что решения касательно изменения тарифа на электроэнергию комиссия приняла в соответствии с нормативными актами ФАС. В постановлении РЭК об отмене скидок на оплату электричества в выходные дни и праздничные дни комиссия также указывает, что она лишь исполняет приказ от 28 декабря.

Также в письме ФАС отмечается, что переводить граждан с двуставочного на одноставочный тариф в энергоснабжающей компании смогут после заявления потребителя. Если такого заявления нет, а корпорация изменила в одностороннем порядке тариф, то тогда эти действия незаконны. Аналогичная ситуация с требованиями сетевых организаций по перепрограммированию счетчиков за счет потребителей. 

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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